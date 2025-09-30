В Истре готовится к открытию благоустроенный лесопарк «Соколиная гора»

Реализация масштабного проекта благоустройства лесопарка «Соколка» на финишной прямой. Проект, реализуемый при поддержке губернатора Андрея Воробьева, уже кардинально преобразил территорию, превратив ничем не примечательный лес в современное пространство для отдыха, объединяющее экологическую эстетику и современные стандарты комфорта.

На данный момент парковая зона практически полностью готова, ведутся работы по завершающим штрихам. Основные же усилия подрядчика сейчас сосредоточены на подъездной дороге и пешеходном тротуаре, протяженностью по 940 м каждый.

Дорожное полотно создается с использованием многослойной структуры, в основе которой используется георешетка, а пешеходная зона, шириной 1,8 метра, будет вымощена бетонной плиткой. Вдоль дороги также организуется парковка для посетителей.

Параллельно продолжается монтаж системы освещения, которая будет включать 36 современных опор, а для обеспечения безопасности на территории вдоль дороги будет организовано видеонаблюдение.

Успешный опыт благоустройства по аналогичной программе «Парки в лесу» ранее уже был реализован в Павловской Слободе. Наш уникальный лесопарк «Шишкин лес» уже получил признание жителей и гостей округа, а также награды на областном и федеральном уровнях. В скором времени примеру «Шишкиного леса» непременно последует и «Соколка».

В связи с тем, что предстоящие дни метеорологи прогнозируют дожди, дирекцией парков принято решение перенести открытие «Соколки» на 4 октября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться — всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.