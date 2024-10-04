МВД: в Иркутске задержали руководителей этнических диаспор

В Иркутске оперативники задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной информации, председатель узбекского национального центра и зампредседателя таджикской диаспоры вместе с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства России. При этом большинство из них таковым знаниями не обладали.

Иностранцы предоставляли полученные документы в миграционные органы МВД. Иностранные граждане таким образом оформляли трудовой патент, а также вид на жительство в Иркутской области.

За один такой сертификат злоумышленники получали порядка 8 тыс. рублей. Общая вырученная сумма составила более 1,5 млн рублей.

По адресам проживания фигурантов изъяли компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн рублей, банковские карты и охолощенные патроны.

В среду пять законопроектов по миграционной политике направили для рассмотрения в профильные комитеты. Их рассмотрят и примут до декабря, сообщил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, власти стремятся навести порядок в миграционной сфере, сделав ее «прозрачной». С этой целью наказание за нарушение законодательства будет ужесточаться.