В Хлебниковский пруд Долгопрудного выпустили порядка 200 рыб

В субботу, 14 сентября, в Долгопрудном прошел первый осенний субботник. В микрорайоне Хлебниково наводили порядок вокруг местного пруда. В уборке приняли участие около 40 жителей северных микрорайонов города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы организовали этот субботник вместе с компанией FM LOGISTIC. Огромное спасибо людям, которые присоединились к нам. И это были не только жители Хлебниково, но и Шереметьевского, Павельцево, — рассказала заведующая отделом по работе в микрорайонах Шереметьевский, Павельцево и Хлебниково Управления делами администрации г. о. Долгопрудный Мария Санакова. — Приходили целыми семьями, детки участвовали с удовольствием! Работали очень дружно более двух часов. Убрали навалы мусора, много было стекла — то, что оставляют после себя люди, а также почистили территорию от опавших листвы и веток. Навели порядок на пешеходных дорожках вдоль железной дороги. Было собрано более пятидесяти мешков мусора».

Самым ярким моментом мероприятия стал запуск в Хлебниковский пруд порядка 200 рыб — белых амуров и карпов.

«Белый амур — отличный чистильщик водоемов от водорослей, грязи и тины. Так что надеемся, что со временем он принесет пользу нашему пруду, а карпы быстро размножатся на радость рыбакам», — отметила Мария Санакова.

Как отметили в отделе по работе в микрорайонах Шереметьевский, Павельцево и Хлебниково, очитка территорий водоемов микрорайонов будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.