В Химках стартовал капитальный ремонт основного здания гимназии № 23

В Химках приступили к реконструкции основного корпуса гимназии № 23 в Сходне. Здание на улице Тюкова было построено в 1958 году. В ближайшее время его ждет полное обновление, сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте стартовали первые демонтажные работы. Специалисты снимают старые двери, окна, полы и облицовку стен. Сразу после приступят к фасадным и кровельным работам, внутренней отделке, замене инженерных коммуникаций, сантехники и входных групп.

«На время ремонта детей перевели в ближайший корпус гимназии № 23 на улице Чапаева и в учебный корпус лицея № 21 на улице 2-й Чапаевский переулок. Эти варианты оказались наиболее удобными для учеников и их родителей», — отметила глава Химок Елена Землякова в своем Telegram-канале.

Это уже третий корпус гимназии, который модернизируют при поддержке губернатора Андрея Воробьева. В сентябре прошлого года после капремонта открыли корпус на улице Кирова, рассчитанный на 150 учащихся. В этом году после реконструкции открыли здание начальной школы на улице Чапаева. В обновленном корпусе учатся 250 детей.

Строительство, модернизация и оснащение объектов образования проходит по народной программе партии «Единая Россия». Главная цель — создание комфортных и безопасных условий для обучения детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.