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В Химках работает оперативный штаб по устранению последствий непогоды

С самого утра 2 мая в Химках создан оперативный штаб по устранению последствий стихии, в который вошли представители всех профильных служб города. Его возглавила глава города Елена Землякова, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

В ходе работы штаба аккумулируются данные мониторинга территориальных управлений, обращений жителей. Затем составляется план работ, который ежечасно обновляется.

В его реализации задействованы сотрудники «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, МЧС, Химспас, Россетей, Мособлэнерго, «Светогора», «Светосервиса».

На данный момент отработано 132 из 219 адресов, где зафиксированы поваленные деревья. Работы продолжаются во всех микрорайонах Химок.

Важные телефоны по которым можно обращаться для получения информации:

Горячая линия администрации: +7 495 793-01-01;

Горячая линия «ТСК Мосэнерго»: +7 495 225-14-33.

Территориальные управления:

Новогорск-Планерная: +7 985 634-67-97;

Левобережный: +7 985 439-18-20;

Клязьма-Старбеево: +7 985 634-75-39;

Лунёвское: +7 985 634-73-93;

Сходня-Фирсановка: +7 985 634-43-91;

Кутузовское: +7 985 634-45-08;

Подрезково: + 7(985) 634-47-62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.