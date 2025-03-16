В Химках провели военно-патриотическую игру «Зарница»

В Химках провели мероприятие, посвящённое Дню введения физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщили в пресс-службе округа.

После образовательной лекции каждый желающий присоединился к военно-патриотической игре «Зарница». С вступительным словом выступила депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

«Нормативы ГТО позволяют определить уровень развития основных физических качеств человека: гибкости, координации, силы, скоростных способностей и выносливости», — сказала Надежда Смирнова.

Введение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» стало важной инициативой, которая направлена на укрепление здоровья нации, воспитание дисциплины и духа патриотизма среди граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.