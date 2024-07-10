В Химках прошли почти 30 встреч с бизнесменами в рамках проекта «Выбирай свое»

В г. о. Химки за первое полугодие провели 29 тематических встреч с представителями бизнес-сообществ в рамках проекта «Выбирай свое» партии «Единая Россия». Он работает по 20 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, сельское хозяйство и другие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В городском округе МКУ «Малый бизнес Химки» регулярно оказывает необходимые меры поддержки любым предпринимателям. Специалисты проконсультируют, расскажут о субсидировании и помогут собрать необходимые документы», — отметил депутат совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Также в помощь бизнесу на территории городского округа Химки реализуют программы партии «Единая Россия» «Предпринимательство» и «Выбирай свое». Подробнее о них по ссылке.

Ранее в Химках в рамках программы «Выбирай свое» партии «Единая Россия» прошла встреча с предпринимателями из Китая. По итогам было подписано соглашение о сотрудничестве между Химкинской ТПП и представителями китайского бизнес-сообщества. Оно дает право предпринимателям России и Китая работать с проверенными контрагентами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.