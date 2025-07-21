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В Химках пройдет выездная вакцинация домашних животных «Прописка для хвоста». Специалисты Госветслужбы проконсультируют владельцев питомцев по вопросу ухода за животными, а также проведут вакцинацию и чипирование. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ветеринары установят животным безопасные для здоровья микрочипы, которые позволят быстро отследить питомца. Хозяева смогут задать специалистам интересующие вопросы о здоровье животного, а также зарегистрировать его в единую региональную базу с внесением данных.

Выездную вакцинацию домашних животных проведут 22 июля в сквере Марии Рубцовой с 15:00 до 19:00. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Акцию проводит Ветуправление Подмосковья совместно с pet-friendly сообществом «Хвост Ньюс» и благотворительным фондом помощи животным «Возьми счастье в дом».

Регистрация и чипирование домашних животных — основа их безопасности. Вакцинирование защитит питомца от нежелательных заболеваний, а специальный микрочип поможет быстро вернуть животное хозяину в случае пропажи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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