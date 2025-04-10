В Химках 11 апреля проведут творческий вечер ко Дню космонавтики

В театре «Наш дом» Химок 11 апреля проведут творческий вечер, посвященный Дню космонавтики. Химчанам расскажут про градообразующие предприятия ракетно-космической отрасли, которые работают в их округе. Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: улица Калинина, дом № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша страна первой отправила человека в космос. 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин совершил исторический полет, открыв человечеству дорогу к звездам. Это стало возможным благодаря самоотверженному труду тысяч ученых, инженеров, рабочих и, конечно, самих космонавтов», — поделилась муниципальный депутат Инна Монастырская.

Депутат добавила, что космос сегодня — это не только наука и прогресс, но и важное направление обеспечения обороноспособности страны.

«Химки внесли огромный вклад в создание спутников и других ключевых элементов российской космической инфраструктуры», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Патриотическое мероприятие станет частью масштабной программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.