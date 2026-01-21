В Хабаровске набирает популярность тренд «горячих знакомств»

В Хабаровске в 2026 году становится популярной тенденция «горячих знакомств», при которой участники обсуждают острые темы уже на первом свидании, например политика или религия, сообщает transsibinfo.com.

Сторонники этого подхода считают, что откровенность помогает быстрее понять, подходят ли собеседники друг другу по взглядам и ценностям.

Психолог Анна Кирьянова отмечает, что подобная откровенность может быть полезной, если проявлять тактичность. По ее словам, открытое обсуждение важных вопросов позволяет избежать недопонимания, но при этом важно не переходить границы и не отталкивать потенциальных партнеров.

Исследования показывают, что 37% одиноких жителей Хабаровска считают общие ценности необходимыми для отношений, а 41% не готовы встречаться с людьми противоположных политических взглядов. Эксперты связывают рост популярности «горячих знакомств» с влиянием социальных сетей и развитием онлайн-знакомств, где люди привыкли выражать мнения открыто.

Тренер по знакомствам Блейн Андерсон советует быть готовыми к тому, что откровенность может отпугнуть некоторых людей. Однако, по мнению Анны Кирьяновой, честный диалог на ранних этапах помогает строить более значимые отношения. Специалисты рекомендуют обсуждать важные темы уважительно и не превращать свидание в спор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.