В Госдуму внесен проект закона о штрафах до 5 млн рублей за пропаганду чайлдфри

Сенаторы и депутаты внесли в Государственную думу РФ законопроект о запрете движения «чайлдфри». Наказывать предлагают тех, кто пропагандирует бездетность, сообщает « Российская газета ».

С такой инициативой изначально выступили представители «Единой России», но потом присоединились парламентарии из других партий. Одни из авторов законопроекта — председатель Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Согласно проекту, предлагается внести правки в КоАП РФ. За пропаганду отказа от рождения детей намерены наказывать так же, как за агитацию в адрес нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола.

Например, Володин отмечал, что максимальный штраф составит 5 млн рублей. На размер взыскания будет влиять то, кто совершил правонарушение — физическое или юридическое лицо.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов критиковал идею чайлдфри в России. Он сказал, что это движение примерно такое же, как и радикальные феминистки.