Спикер Совфеда Валентина Матвиенко резко раскритиковала идею чайлдфри (осознанного отказа от заведения потомства) и заявила, что это движение необходимо запретить в России на уровне закона. Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь считает, что в стране «почти не существует» такого движения, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Я считаю, что у нас в России почти не существует движения чайлдфри, потому что это примерно то же, что и радикальные феминистки — одна и та же полянка», — сказал законодатель.

Милонов отнес приверженцев таких идей к «бодипозитивным левакам», которые поставили собственные убеждения в ранг идеологии.

Парламентарий также напомнил, что предлагал запретить в России чайлдфри еще 5 лет назад, однако тогда его идея не впечатлила ряд чиновников, которые сейчас высказывают аналогичные предложения. Вместе с тем Милонов признался, что рад тому, что в стране вновь заговорили о запрете субкультуры, представители которой сознательно не заводят детей.

Депутат добавил, что пропаганду всех «бодипозитивных» идей в России необходимо категорически запретить.

По мнению Валентины Матвиенко, первоначальную здравую идею феминизма — борьбу за равноправие — давно забыли. Спикер Совета Федерации также считает, что движение чайлдфри — это вырождение феминизма, которое с годами стало антимужским движением и противоречит традиционным ценностям.