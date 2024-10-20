В Госдуму внесен проект об оформлении ДТП на портале «Госуслуги»

В Госдуму внесли законопроект о возможности оформлять электронное извещение о ДТП через госуслуги для обладателей ОСАГО, сообщается в базе данных на сайте ГД.

В настоящее время оформить ДТП можно с помощью мобильных приложений 'Тосуслуги.Авто», «Помощник ОСАГО».

Отмечается, что новая мера позволит увеличить число электронных извещений о ДТП без вызова сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что наличие полиса ОСАГО у водителей в России в экспериментальном порядке начнут проверять по камерам видеонаблюдения на дорогах.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин высказал уверенность в том, что стоимость полисов ОСАГО поднимется на 30%.