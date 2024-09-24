В Госдуме призвали Дурова раскрывать силовикам IP-адреса и телефоны преступников

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн призвал основателя Telegram Павла Дурова раскрывать российским правоохранительным органам раскрывать IP-адреса и телефоны преступников, сообщает SHOT .

«Было бы здорово, если бы такого рода политику основатель Telegram вел во взаимодействии не только с французскими, но и с российскими правоохранительными органами», — заявил Хинштейн.

Он подчеркнул, что благодаря совместной работе из мессенджера исчезнет порнография, продажа оружия и наркотиков, а также другие криминальные вещи.

При этом депутата Госдумы добавил, что не должна пострадать приватность, так как в России действует конституционная неприкосновенность человека, жилища и тайна связи.

Ранее владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей правоохранительным органам в случае обоснованного запроса. Так, Telegram начал сотрудничать с властями различных стран в рамках расследований преступлений.