В Госдуме предложили ввести наказание за подкармливание бездомных собак

В Госдуме одобрили ряд поправок в законопроект, которым предлагается разрешить регионам усыплять отловленных бездомных животных после истечения срока их содержания, сообщает РБК .

В частности, предлагается усыплять собак, если они создают угрозу причинения вреда имуществу или другим животным.

Кроме того, депутаты хотят, чтобы на на законодательном уровне было запрещено подкармливать бездомных животных.

Также разработана поправка к КоАП, которая вводит штраф за воспрепятствование отлову бездомных животных.

Ранее генеральный директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева прокомментировала предложение депутата Госдумы Николая Цеда варить мыло из бездомных собак. По ее мнению, для реализации этой инициативы необходимо менять все существующие санитарные нормы и федеральное законодательство.