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В Госдуме предложили специальную демографическую операцию в России

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила реализовать «специальную демографическую операцию» в РФ, начав с Дальнего Востока, пишет РИА Новости .

«На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — пояснила она.

По ее словам, планируется обратиться в правительство с предложением о создании центра по подготовке кадров в области демографии, добавила парламентарий.

Она отметила, что необходимо оказывать поддержку молодым семьям и тем, у кого уже есть детям.

Она подчеркнула важность поддержки молодых семей, а также тех, кто уже воспитывает детей. Особое внимание надо уделить многодетным семьям, подчеркнула Останина.

Ранее американский предприниматель, владелец социальной сети Х Илон Маск заявил, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен.