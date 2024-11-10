В Госдуме предложили давать квартиры полицейским-пенсионерам

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил давать квартиры всем сотрудникам МВД, которые вышли на пенсию. Он напомнил, что полицейские рискуют жизнями, защищая граждан, сообщает газета «Известия» .

Фракция ЛДПР уже готовит законопроект для внесения в Госдуму. По словам Слуцкого, обеспечение жильем является важным стимулом для работы в системе ОВД, однако даже положенную государством выплату удается получить не всем. Сейчас в очереди за ней стоят более 87 тыс. человек.

«Мы предлагаем системное поэтапное решение этой проблемы. Полицейские обеспечивают безопасность наших граждан, рискуют своими жизнями, они не должны десятилетиями дожидаться положенных им льгот», — заявил Слуцкий.

Сейчас по закону сотрудники МВД имеют право на получение социальной льготы для покупки или строительства жилья, но получить ее сложно. Депутаты призвали в трехлетний срок обеспечить квартирами тех пенсионеров, которые уже стоят в очереди, а с 2027 года давать квартиры гарантированно.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин высказался за повышение пенсии каждые три месяца. Он считает справедливым такой подход к индексации пенсий.