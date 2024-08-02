В Госдуме ответили, сколько еще россиян сидят в тюрьмах на Западе
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Первый зампредседателя комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в тюрьмах западных стран безосновательно удерживают еще как минимум 120 граждан РФ, сообщает NEWS.ru.
«Работа по возвращению российских граждан на Родину продолжится, тем более, что, по дипломатическим оценкам, не менее 120 человек сейчас удерживается в западных тюрьмах без всяких на то оснований», — поделился депутат.
Наибольшее число таких заключенных находится в США, отметил парламентарий. Часто граждан России задерживают по «щелчку пальцев» американских спецслужб, без надлежащего судебного разбирательства и по искусственно созданным обвинениям. В качестве примеров Журавлев упомянул депутата Марию Бутину, бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко.
Также законодатель отметил, что в числе подвергнувшихся преследованию на Западе есть как российские программисты, так и защитники Донбасса. Однако депутат не стал отрицать возможность того, что за границей под арестом могут оказаться и «обычные российские жулики». Поэтому, по его мнению, в этом вопросе следует тщательно анализировать каждую ситуацию в отдельности.