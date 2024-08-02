В Госдуме ответили, сколько еще россиян сидят в тюрьмах на Западе

Первый зампредседателя комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в тюрьмах западных стран безосновательно удерживают еще как минимум 120 граждан РФ, сообщает NEWS.ru .

«Работа по возвращению российских граждан на Родину продолжится, тем более, что, по дипломатическим оценкам, не менее 120 человек сейчас удерживается в западных тюрьмах без всяких на то оснований», — поделился депутат.

Наибольшее число таких заключенных находится в США, отметил парламентарий. Часто граждан России задерживают по «щелчку пальцев» американских спецслужб, без надлежащего судебного разбирательства и по искусственно созданным обвинениям. В качестве примеров Журавлев упомянул депутата Марию Бутину, бизнесмена Виктора Бута и летчика Константина Ярошенко.

Также законодатель отметил, что в числе подвергнувшихся преследованию на Западе есть как российские программисты, так и защитники Донбасса. Однако депутат не стал отрицать возможность того, что за границей под арестом могут оказаться и «обычные российские жулики». Поэтому, по его мнению, в этом вопросе следует тщательно анализировать каждую ситуацию в отдельности.