В Госдуме объяснили, почему в России заблокировали Discord

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, почему в России заблокировали Discord, сообщает ТАСС .

По словам депутата, российские власти неоднократно призывали мессенджер удалить нелегальный контент. Discord не стал выполнять это, что привело к его блокировке в РФ.

Во вторник многие пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Discord. При попытке открыть мессенджер шел бесконечный процесс загрузки.

Затем стало известно, что Роскомнадзор заблокировал Discord в России. Доступ к нему ограничили из-за нарушения требований российского законодательства, которые необходимо выполнять для предотвращения использования платформы в целях терроризма и продажи запрещенных веществ.