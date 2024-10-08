В Госдуме объяснили, почему в России заблокировали Discord
Депутат Горелкин: РФ неоднократно призывала Discord удалить нелегальный контент
Фото - © Unsplash.com
Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, почему в России заблокировали Discord, сообщает ТАСС.
По словам депутата, российские власти неоднократно призывали мессенджер удалить нелегальный контент. Discord не стал выполнять это, что привело к его блокировке в РФ.
Во вторник многие пользователи пожаловались на массовый сбой в работе Discord. При попытке открыть мессенджер шел бесконечный процесс загрузки.
Затем стало известно, что Роскомнадзор заблокировал Discord в России. Доступ к нему ограничили из-за нарушения требований российского законодательства, которые необходимо выполнять для предотвращения использования платформы в целях терроризма и продажи запрещенных веществ.