В Госдуме напомнили о длинных майских праздниках

В мае россиян ждут длинные выходные за счет переноса нерабочего дня в связи с празднованием 23 февраля, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, пишет ТАСС .

«Действительно, в последний месяц зимы подольше отдохнуть на праздники у нас не получится. В то же время в мае россиян ждут полноценные каникулы с 8 по 11 мая», — отметила она.

Депутат добавила, что 24 февраля, будет полноценным рабочим днем.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заяви л, что в текущем году праздничные дни 23 Февраля и 8 Марта выпадают на выходные, поэтому сокращения рабочей недели не будет, однако это даст возможность россиянам отдохнуть дольше на майские праздники.

Количество бронирований отелей россиянами на майские праздники в 2025 году увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же периодом в 2024 году.