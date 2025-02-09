Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на майские праздники

Количество бронирований отелей россиянами на майские праздники в 2025 году увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании для бронирования гостиниц OneTwoTrip.

Большая часть опрошенных туристов (59%) собираются поехать в путешествие в России. Наиболее популярным направлением для отдыха в это время оказался Санкт-Петербург. Его бронируют 18,7% опрошенных. На втором месте Сочи (11,7%), на третьем – Москва (8,7%).

Среди иностранных направлений россияне часто выбирают для поездки на майские праздники турецкий Стамбул (5,3% ), белорусский Минск (4,2%) и французский Париж (3,9%). Также они покупают путевки в гостиницы в южнокорейском Сеуле (3,6% пользователей), японском Токио (3,4%) и китайском Пекине (3,1%).

Средняя стоимость отдыха в российских отелях составляет 9 тыс. рублей в сутки. За границей она равна около 19 тыс. рублей в день.

Ранее сообщалось, что россияне массово планируют летний отдых в Крыму.