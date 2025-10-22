В Госдуме надеются, что Telegram и WhatsApp* «вряд ли» заблокируют в России

сегодня в 16:41

Депутат Свинцов: Telegram и WhatsApp* вряд ли полностью заблокируют в России

Telegram и WhatsApp* «вряд ли» полностью заблокируют в России в будущем, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, работу этих мессенджеров ограничивали на юге России, чтобы бороться с мошенничеством, сообщает NEWS.ru .

Законодатель обратил внимание, что миллионы россиян пользуются Telegram и WhatsApp* в личных и рабочих целях.

«Сейчас не ведется никаких разговоров о полной блокировке этих мессенджеров на территории России. Я считаю, что полный запрет и в будущем вряд ли произойдет», — считает Свинцов.

Парламентарий добавил, что частичное ограничение возможности совершать звонки в этих мессенджерах, которое Роскомнадзор ввел в августе, — распространенная практика во «многих странах».

22 октября Роскомнадзор заявил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram в стране в целях противодействия преступникам. Ранее пользователи жаловались, что эти мессенджеры перестали работать на юге России.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России