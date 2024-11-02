В Google создали сервис для передачи файлов с iOS на Android

Инженеры американской технологической компании Google разработали сервис, позволяющий моментально передавать файлы между смартфонами с операционными системами iOS и Android, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет издание Android Authority, корпорация адаптировала существующее приложение для обмена файлами между Android-смартфонами Quick Share под iOS. Упоминания новых функций Quick Share были обнаружены в репозитории на Github.

В статье отметили, что на сегодняшний день у Android есть сервис Quick Share, а у iOS — AirDrop. Таким образом, пользователи заперты в своих экосистемах.

Авторы Android Authority поддержали создание универсального сервиса. При этом редактор издания Мишаал Рахман предположил, что владельцев iPhone будет сложно убедить скачать приложение лишь для обмена файлами с пользователями Android-смартфонов.

Ранее россиянам порекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google. По словам депутата Госдумы Антона Немкина, сегодня продукты зарубежных вендоров в любом формате несут серьезные риски.