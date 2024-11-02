Россиянам порекомендовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин посоветовал россиянам перевести связанные с сервисами Google важные аккаунты на аналогичные аналоги, сообщает РИА Новости .

По его словам, лучше не рисковать конфиденциальной информацией, доверяясь корпорации, которая «давно не заботится о пользователях».

Он также отметил, что сегодня продукты зарубежных вендоров в любом формате несут серьезные риски, а предоставлять доступ к личной информации тем компаниям, которые действуют полностью под диктовку правительства США и в целом придерживаются русофобской политики, наивно.

С декабря 2023 года в России введены новые изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они ограничивают авторизацию и регистрацию на российских сайтах через зарубежные сервисы, это касается Apple ID и Google.