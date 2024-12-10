В гимназии Красногорска открыли мемориальную доску и «Парту Героя»

На торжественной церемонии присутствовали родные и близкие участника СВО, депутаты, педагоги, юнармейцы и старшеклассники.

В памятную дату для России — День Героев Отечества, которая посвящена тем, кто отличился в бою доблестью, отвагой и смелостью, защищая свою Родину, на здании образовательного учреждения появилась мемориальная доска с именем красногорца Романа Виноградова, который учился в этой школе. Он всегда стремился к лидерству, и его способности проявлялись не только в учебе, но и в спорте. С ранних лет Роман был увлечен футболом и играл в команде «Созвездие», демонстрируя страсть и упорство. По окончании школы он начал трудовой путь, приняв предложение работать в компании «Гулливер», специализирующейся на детских товарах и игрушках. Благодаря своему трудолюбию и целеустремленности, Роман быстро поднялся по карьерной лестнице. В 2013 году он поступил в университет «Синергия», чтобы изучать экономику, и в 2017 году с гордостью защитил диплом. Стремясь к новым знаниям, окончил магистратуру, успешно работал и во всем помогал родителям.

В 2022 году Роман принял судьбоносное решение присоединиться к добровольческому формированию ЧВК «Вагнер», чтобы содействовать Вооруженным Силам Российской Федерации в их благородных задачах. В сентябре того же года родителям пришла трагическая весть, 30 августа их сын пал смертью храбрых, отстаивая рубежи города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

Мама Романа Оксана Леонидовна Виноградова рассказала, что в их семье всегда чтят традиции, любят Родину и поддерживают президента. Именно поэтому двое из трех сыновей ушли добровольцами на фронт, поставив на кон свою жизнь во имя высших ценностей: свободы, справедливости, мира. Подвиг Романа оставил глубокий след в сердцах тех, кто его знал. Коллеги, друзья и семья помнят его не только как выдающегося профессионала, но и как человека с большим сердцем и непоколебимой волей. За свой подвиг Роман Виноградов был награжден шестью наградами, среди которых — Орден Мужества, Медаль «За Отвагу» ЛНР.

В честь Романа в гимназии № 7 была также открыта «Парта Героя». На церемонии присутствовал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

«Вечная слава и вечная память нашим героям! Сегодняшнее открытие мемориальной доски на здании школы находит подтверждение моим словам. Также уверен, что для каждого из ребят будет большой честью сидеть за „Партой Героя“. Эта акция — еще одна возможность рассказать подрастающему поколению о бесстрашии, мужестве, чести и верности своему народу. Таким образом, мы не только отдаем им дань, но и воспитываем в себе и в наших детях гражданский дух, патриотизм, любовь к своей стране. Мы учимся быть сильными, смелыми и ответственными гражданами», — подчеркнул Богдан Андриянов.

Герои были во все времена. Наша задача — помнить и почитать их подвиги, передавать истории из поколения в поколение. Ведь они — нравственные маяки, указывающие путь к высоким идеалам, которые должны объединять весь народ в стремлении к миру и процветанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.