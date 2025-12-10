В ГД рассказали, кому увеличат надбавку к пенсии в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что надбавку к пенсии 4 раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщает РИА Новости .

По его словам, этим категориям граждан пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Он отметил, что надбавка полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. При этом сумма доплаты у каждого индивидуальна, она зависит от среднемесячного заработка и стажа работы.

Правительством обещана индексация социальных выплат на 2026 год: для неработающих пенсионеров и для других категорий. Размер индексации составит 7,6%, что является стандартным средним показателем. Однако есть нюанс, о котором следует помнить, сообщила РИАМО председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что предложение установить минимальную пенсию в 50 тыс. рублей является популистским и не подкреплено расчетами.

