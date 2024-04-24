В ФРГ обвинили в создании террористического объединения 7 выходцев Средней Азии
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Семь выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии, въехавшие в Германию через Украину в 2022 году, обвиняются Генеральной прокуратурой страны в создании террористического обвинения, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, задержанные граждане стран СНГ совместно с ранее отдельно арестованным в Нидерландах мужчиной организовали террористическое объединение для совершения терактов на территории Германии и в Европе.
Обвиняемые контактировали с террористической группировкой «Вилаят Хорасан». Шестеро из семи фигурантов дела собирали деньги для ИГИЛ*.
Европейские страны на фоне приближающейся Олимпиады во Франции усилили меры безопасности и внимательно относятся к террористической активности. По данным Генпрокуратуры Германии, с 2015 года удалось пресечь 74 попытки терактов.
Ранее сообщалось, почему Германия не заинтересована в расследовании террористической атаки на «Северный поток». В ФРГ боятся, что руководство западных стран может оказаться причастным к преступлению.
* Террористическая группировка, запрещенная в России