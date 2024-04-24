В ФРГ обвинили в создании террористического объединения 7 выходцев Средней Азии

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Генпрокуратура ФРГ обвинила 7 человек в создании террористического объединения

Семь выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии, въехавшие в Германию через Украину в 2022 году, обвиняются Генеральной прокуратурой страны в создании террористического обвинения, пишет РИА Новости .

По предварительным данным, задержанные граждане стран СНГ совместно с ранее отдельно арестованным в Нидерландах мужчиной организовали террористическое объединение для совершения терактов на территории Германии и в Европе.

Обвиняемые контактировали с террористической группировкой «Вилаят Хорасан». Шестеро из семи фигурантов дела собирали деньги для ИГИЛ*.

Европейские страны на фоне приближающейся Олимпиады во Франции усилили меры безопасности и внимательно относятся к террористической активности. По данным Генпрокуратуры Германии, с 2015 года удалось пресечь 74 попытки терактов.

Ранее сообщалось, почему Германия не заинтересована в расследовании террористической атаки на «Северный поток». В ФРГ боятся, что руководство западных стран может оказаться причастным к преступлению.

* Террористическая группировка, запрещенная в России