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В ФРГ обвинили в создании террористического объединения 7 выходцев Средней Азии

Генпрокуратура ФРГ обвинила 7 человек в создании террористического объединения
Общество

Фото - © Unsplash.com

Семь выходцев из Таджикистана, Туркменистана и Киргизии, въехавшие в Германию через Украину в 2022 году, обвиняются Генеральной прокуратурой страны в создании террористического обвинения, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, задержанные граждане стран СНГ совместно с ранее отдельно арестованным в Нидерландах мужчиной организовали террористическое объединение для совершения терактов на территории Германии и в Европе.

Обвиняемые контактировали с террористической группировкой «Вилаят Хорасан». Шестеро из семи фигурантов дела собирали деньги для ИГИЛ*.

Европейские страны на фоне приближающейся Олимпиады во Франции усилили меры безопасности и внимательно относятся к террористической активности. По данным Генпрокуратуры Германии, с 2015 года удалось пресечь 74 попытки терактов.

Ранее сообщалось, почему Германия не заинтересована в расследовании террористической атаки на «Северный поток». В ФРГ боятся, что руководство западных стран может оказаться причастным к преступлению.

* Террористическая группировка, запрещенная в России