Немецкая сторона на намерена обеспечивать прозрачный ход расследования подрывов, произошедших на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Германия также не заинтересована в публичном озвучивании деталей терактов, к которым может быть причастно руководство стран Запада, сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутата бундестага Вольфганга Виле.

Парламентарий отметил, что власти ФРГ не хотят выносить расследование взрывов на «Севпотоках» на публику, поскольку следы заказчика могут привести к Украине или ближайшим союзникам Германии.

«Поскольку, если выяснится, что след ведет на Украину, в Германии разразится дискуссия касательно того, стоит ли и дальше ее поддерживать. И, если выяснится, что какая-либо страна — союзник Германии заплатила преступникам, или они прибыли оттуда, также разразится большая дискуссия», — сказал член однопалатного парламента ФРГ.

Недавно депутаты Госдумы Николай Харитонов, Яна Лантратова и Андрей Красов вместе с общественниками обратились в Следственный комитет и генпрокуратуры России, Германии, США, Кипра и Франции. Российские представители призвали незамедлительно расследовать теракты на территории РФ и Европы и пресечь пути их финансирования.