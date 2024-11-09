В Европе обсуждают варианты помощи Украине без участия США

В Евросоюзе обсуждают варианты предоставления помощи Киеву без участия Вашингтона. Главы ЕС подняли этот вопрос после избрания Дональда Трампа президентом США, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона», — говорится в сообщении

Отмечается, что Еврокомиссию могут попросить предоставить варианты финансовой помощи Украине уже к следующей встрече политиков в Брюсселе, которая пройдет декабре.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что какие-либо изменения в отношениях между Россией и США могут произойти только после инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на январь 2025 года.