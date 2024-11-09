В Европе обсуждают варианты помощи Украине без участия США
В Евросоюзе обсуждают варианты предоставления помощи Киеву без участия Вашингтона. Главы ЕС подняли этот вопрос после избрания Дональда Трампа президентом США, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.
«Европейские лидеры негласно начали переговоры о том, как помочь Украине противостоять российскому вторжению без поддержки Вашингтона», — говорится в сообщении
Отмечается, что Еврокомиссию могут попросить предоставить варианты финансовой помощи Украине уже к следующей встрече политиков в Брюсселе, которая пройдет декабре.
Ранее политолог Константин Калачев заявил, что какие-либо изменения в отношениях между Россией и США могут произойти только после инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на январь 2025 года.