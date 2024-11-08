Политолог ответил, сделает ли Трамп первый шаг к Путину

Политолог Константин Калачев заявил, что какие-либо изменения в отношениях между Россией и США могут произойти только после инаугурации Дональда Трампа, которая запланирована на январь 2025 года. Он высказал эту точку зрения на фоне новостей в американских СМИ, предполагающих, что Трамп должен будет инициировать диалог с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Инфо24 .

Эксперт подчеркнул, что западные СМИ по-разному трактуют будущие взаимодействия между РФ и Штатами, а также возможность завершения конфликта на Украине. Трамп пообещал разрешить украинский кризис всего за 24 часа после своей инаугурации, напомнил Калачев. Однако накануне президент Путин не исключил возможности переговоров с Трампом и передал ему поздравления.

Специалист считает, что Трамп, стремящийся вернуть Америке былую славу, вряд ли будет готов пойти на что-то большее, чем компромисс в разрешении украинского конфликта, даже если это нарушит «чьи-то мечты о великой победе».

Если Трамп, вероятно, не горит желанием видеть Украину в НАТО, то передать России Запорожье и Херсон, призывая украинцев вывести оттуда свои войска, он тоже вряд ли захочет. Такой шаг расценят как поражение, предположил Калачев. Хотя Трамп обещал «принести всем мир», способы осуществления этого могут быть разными. Эксперт думает, что начнется прощупывание позиций, и январь станет решающим.

По словам Калачева, действующий президент США Джо Байден попытается как можно быстрее выделить Киеву военную помощь размером 6 млрд долларов с дальнобойными ракетами. Россия, в свою очередь, будет стараться отодвигать линию фронта и добиваться максимального успеха в ЛДНР, где уже почти достигнута административная граница с Запорожьем и Херсонской областью. Также не стоит забывать про Курскую область. При этом эксперт призвал не делать преждевременных выводов и не представлять Трампа как «агента влияния Москвы».

«Он должен показать американцам, что добился успеха, заключил выгодную сделку. Если бизнесмен заключает невыгодную сделку, то он плохой бизнесмен. А что в этом случае разумный компромисс и что выгодно для обеих сторон, то есть может ли быть ситуация, когда все могут говорить о том, что они выиграли, — это вопрос», — поразмышлял эксперт.

По его мнению, в текущих обстоятельствах не стоит заблуждаться относительно того, что Трамп сейчас будет пытаться уговорить Путина, на что тот ответит: «Нет, не хочу».

Дружелюбие Трампа к России — это миф. Хотя у него могут быть нормальные личные отношения с Путиным, в действительности он остается американским политиком, который действует в интересах США так, как он их воспринимает, резюмировал Калачев.