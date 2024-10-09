В Электростальском колледже пройдет день открытых дверей 19 октября

Общество

Фото - © Администрация г.о. Электросталь

Электростальский колледж приглашает абитуриентов и их родителей на единый день открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет». В этот день для гостей будут организованы увлекательные мастер-классы и интерактивные занятия, а также экскурсии по учебным мастерским и другие интересные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поступающие могут подать заявления на следующие специальности:

  • технологии индустрии красоты;
  • сетевое и системное администрирование;
  • информационные системы и программирование;
  • сварщик;
  • повар, кондитер;
  • мастер растениеводства;
  • мастер слесарных работ;
  • пожарная безопасность;
  • эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

День открытых дверей состоится 19 октября в 10:30 по адресу: г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19.

Онлайн-регистрация доступна по ссылке.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.