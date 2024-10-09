В Электростальском колледже пройдет день открытых дверей 19 октября

Электростальский колледж приглашает абитуриентов и их родителей на единый день открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет». В этот день для гостей будут организованы увлекательные мастер-классы и интерактивные занятия, а также экскурсии по учебным мастерским и другие интересные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.