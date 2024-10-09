В Электростальском колледже пройдет день открытых дверей 19 октября
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Электростальский колледж приглашает абитуриентов и их родителей на единый день открытых дверей в рамках программы «Профессионалитет». В этот день для гостей будут организованы увлекательные мастер-классы и интерактивные занятия, а также экскурсии по учебным мастерским и другие интересные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Поступающие могут подать заявления на следующие специальности:
- технологии индустрии красоты;
- сетевое и системное администрирование;
- информационные системы и программирование;
- сварщик;
- повар, кондитер;
- мастер растениеводства;
- мастер слесарных работ;
- пожарная безопасность;
- эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).
День открытых дверей состоится 19 октября в 10:30 по адресу: г. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19.
Онлайн-регистрация доступна по ссылке.
В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.