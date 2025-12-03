В Электростали стартовала благотворительная акция «Рождественское чудо»

В городском округе Электросталь проходит масштабная благотворительная акция «Рождественское чудо», призванная подарить радость и праздничное настроение детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках акции осуществляется сбор самых разнообразных подарков, которые помогут сделать Новый год для детей волшебным праздником — это новые игрушки и книги, творческие наборы и канцелярские принадлежности, а также сладкие подарки. В канун Нового года, в преддверии самого праздника, Дедушка Мороз и Снегурочка передадут собранные подарки более чем 100 семьям, нуждающимся в поддержке.

Сбор подарков продлится до 24 декабря. Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. Принести подарки можно в Молодежный центр (ул. Карла Маркса, д. 23) или положить в красные мешки на стендах акции, которые расположены в Торговых центрах и Культурных учреждениях городского округа, а также в павильоне для мастер-классов в парке «Авангард».

