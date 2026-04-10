В Электростали провели мастер-класс для детей участников СВО

Творческая встреча для детей участников специальной военной операции прошла 9 апреля в городском округе Электросталь в преддверии Пасхи. Ребята расписали пасхальные яйца, а их родные обсудили вопросы поддержки с представителем администрации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники вместе с педагогами детской художественной школы имени Н.Н. Лаврентьевой создавали писанки с традиционными узорами и теплыми пожеланиями. Мероприятие приурочили к празднованию Светлого Христова Воскресения.

Пока дети занимались творчеством, их мамы и бабушки в неформальной обстановке пообщались с Филипом Александровичем Ефановым. За чашкой чая обсудили бытовые вопросы и меры адресной помощи, которые необходимы семьям участников СВО. Формат встречи позволил напрямую озвучить актуальные проблемы и предложения.

В завершение участникам вручили освященные пасхальные куличи и поздравили с наступающим праздником. Расписанные вручную яйца украсят деревья на Вознесенской аллее и станут символом веры, памяти и уважения к защитникам страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.