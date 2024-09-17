В Екатеринбурге выпускников педвузов могут обязать работать по специальности

На Урале выпускников педвузов хотят обязать работать по профессии минимум 5 лет

Власти Свердловской области предлагают обязать студентов-бюджетников педагогических вузов после получения диплома как минимум 5 лет работать по специальности, сообщает «ФедералПресс» .

«Инструменты сокращения дефицита кадров известны. Первый — все те, кто обучается на бюджетных местах, должны быть распределены либо к ним должны быть использованы методы аналогичные распределению. В данном случае речь идет о целевых местах», — сказал заместитель губернатора региона Павел Креков.

Если выпускник откажется выполнять новые требования, его могут обязать вернуть государству потраченные на его обучения из бюджета деньги.

Другой эффективный метод, по мнению властей, — это повышение заработной платы педагогов. На Среднем Урале жалованье учителям планируют серьезно увеличить уже в 2025 году. Труд учителей должен оцениваться не ниже, чем работа медиков, подчеркнул замглавы Свердловской области.