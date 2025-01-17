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В Екатеринбурге из школ изъяли книги по астрологии

Книги по астрологии, выданные школам и детским садам Екатеринбурга в качестве новогоднего подарка, изъяли, чтобы вернуть в благотворительный фонд «Россиночка», сообщает E1.RU .

Речь идет о пособии авторства Нины Вохринцевой, которая была заявлена как «магистр астрологических наук». Книгу выпустило местное издательство «Страна фантазий».

Она была предназначена для родителей, учителей начальных классов и воспитателей. Учить школьников по ней не планировалось.

Многих жителей города удивило содержание пособия. В книге был представлен гороскоп, в котором автор рассказал о возможных болезнях у детей-Скорпионов.

Некоторые жители Екатеринбурга предложили детей обучить «финансовой грамотности» вместо астрологии, другие высмеяли звание «магистра» автора издания. В итоге данные книги решили изъять. Их вернут в благотворительный фонд «Россиночка».