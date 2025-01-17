«У Скорпионов возможен геморрой»: в российские школы завезли книги по астрологии

Книги по астрологии сотнями завезли в школы и детсады Екатеринбурга

В Екатеринбурге в школы и детские сады массово завезли книги по астрологии с гороскопами. В каждую школу уральской столицы отправили по 30 таких «учебников», в детсады — по 29, сообщает E1.RU со ссылкой на местного педагога.

В районном управлении образования книгу по астрологии сочли рекомендованной для местных учебных заведений, заявила сотрудница одного из учебных заведений. Она предположила, что сотни таких «учебников» напечатали на средства и бюджета.

«Сначала было смешно, а потом стало очень грустно…» — сказали в школе.

Автором книги названа «магистр астрологических наук» Нина Вохринцева. Астрологические «пособия» рассчитаны на воспитателей детских домов, детсадов, учителей начальных классов и родителей. В книге есть несколько глав, в том числе гороскопы.

«У детей-Скорпионов возможны болезни почек, геморрой, паховая грыжа, отравления, болезни глаз, гепатит, упадок сил. <…> Такие дети очень любят сладкое, а если их сильно ограничивать в этом, они чувствуют себя плохо и сильно раздражаются», — говорится на одной из страниц «учебника».