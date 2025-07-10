В Егорьевске состоится фестиваль «Добродень»

Егорьевск готовится провести фестиваль «Добродень». Мероприятие проходит на территории местного молодежного центра «Маяк» — команда уже 8-й год организует это событие. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Добродень — это площадка для тех, кто хочет поделиться своей добротой с окружающими. Именно их поиском сейчас занимаются организаторы. Присоединиться к фестивалю и устроить свой мастер-класс, выставку, вечеринку, показательное выступление или другую интерактивную площадку может любой желающий.

В числе партнеров фестиваля как местные егорьевские мастера, так и такие организации как «Инжинириум», гуманитарный центр «Покров», волонтеры, скауты и многие другие. Здесь можно бесплатно обучиться робототехнике, обменяться вещами, поиграть в настольные или активные командные игры, потанцевать, принять участие в беспроигрышной лотерее.

«Мы ищем творческих и талантливых людей в самых различных проявлениях и направлениях: вышивка, ковка, сладкие букеты или кулинария, мыловарение или резьба по дереву… А может ты печешь вкусное печенье, выращиваешь микрозелень, варишь варенье из кабачков или жонглируешь ложками, …если ты умеешь делать это по-доброму и мастерски — ждем тебя!» — говорится в объявлении МЦ «Маяк».

На «Добродень» набирают также спонсоров, фотографов и помощников. Заявку на участие можно отправить на почту org.egr@yandex.ru.

Фестиваль состоится 26 июля в 15:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.