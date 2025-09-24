В Егорьевске откроется выставка «Эволюция книги»

В выставочном зале Егорьевского историко-художественного музея вовсю идет монтаж новой выставки, посвященной эволюции книги. Рассказывать о ней в день открытия, 27 сентября, будет ее вдохновитель и организатор — научный сотрудник Константин Великий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гости смогут проследить за развитием и увидеть разнообразие книжного дела. Когда рукописные книги сменили печатные, а кто и в XIX веке продолжал «писать пером»? В чем отличие тряпичной бумаги от лигниновой, ксилографии от офорта? Зачем появились библиотеки и почему стало модно вести дневники? Что важнее — содержание или обложка? Ответить на все вопросы помогут предметы из фондов музея и частных коллекций — от старопечатных книг XVII в. до светских изданий и богатого колорита мраморной бумаги XVIII в., от художественного переплета XIX–XX вв. до дешевой мягкой обложки начала XX в.

«Ярче прочувствовать эпоху помогают живопись, лубок, гравюры, приборы для чтения и написания книг. На сопроводительных текстах вас встретит целая компания забавных нарисованных мышей. Эти маленькие проказники станут проводниками в удивительном книжном мире, чтобы путешествие по выставке стало максимально увлекательным и запоминающимся», — рассказали в Егорьевском музее.

В день открытия вход свободный.

Егорьевск, ул. Советская, д. 73/20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.