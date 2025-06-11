В египетской клубнике в 14 раз превышено содержание плесени

Специалисты обнаружили в клубнике из Египта превышенное в 14 раз содержание плесени, сообщает Mash .

Проверки организовали в воронежском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества. Там впервые с начала года нашли в быстрозамороженной ягоде высокое содержание микроорганизмов.

Так, плесени обнаружили больше в 14 раз и дрожжей — в два раза. Именно они вырабатывают токсичные вещества — микотоксины, из-за которых человеку может стать плохо.

Причинами такого превышения показателей могут быть антисанитария на производстве, хранение и перевозка товара при неправильной температуре.

Египет входит в топ-10 по импорту клубники в РФ. В среднем из этой африканской страны поставляют около 1,6-2 тыс. тонн ягоды в год.

Ранее жители и гости Москвы возмутились ценами на ранние сезонные ягоды. Причиной резкого скачка цен стали заморозки, погубившие часть урожая.