В Думе ждут решения об индексациях пенсий россиянам с 1 января
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Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в Госдуме ждут решения об индексациях пенсий гражданам с 1 января 2025 года, о чем ранее писали в СМИ. По мнению законодателя, такое решение «должно быть принято», сообщает RT.
Бессараб отметила, что если индексация выплат пожилым людям начнется с 1 января, то общее ежемесячное повышение пенсий окажется выше. По словам парламентария, такой сценарий был бы выгоден российским пенсионерам.
«Конечно, было бы замечательно, если была бы возможность сразу на максимальные значения повысить», — сказала Бессараб.
Ранее сообщалось, что в 2025 году страховые пенсии в России могут быть проиндексированы только единожды — с 1 января. Ожидается рост выплат на 7,3 процента.