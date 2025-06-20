В Дубне пройдет фестиваль урбанистики

С 26 по 29 июня кампус университета в Дубне станет строительной площадкой. Фестиваль объединит профессионалов и горожан для преобразования университетской среды своими руками. Участники будут строить, рисовать, конструировать и обсуждать, как сделать кампус университета «Дубна» удобнее, ярче и комфортнее. Это событие для тех, кто готов менять городское пространство здесь и сейчас — через тактический урбанизм, искусство и совместное творчество. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это не просто фестиваль, а эксперимент по созданию города будущего. Здесь каждый может стать «архитектором мгновения» — взять в руки инструменты, краски или даже обычную проволоку, и прямо сейчас изменить пространство вокруг себя. Мы верим, что самые крутые городские трансформации начинаются не с грандиозных проектов, а с желания сказать: «Давайте сделаем это вместе!» — сказала организатор, директор центра имиджевых проектов университета Янина Смирнова.

Стройка малых архитектурных форм из дерева и проволоки, творческие мастер-классы, дар-базар, лектории по искусству, музыкальная площадка с живым звуком — в фестивале урбанистики в Дубне примут участие студенты всех факультетов университета «Дубна» и МАРШ. В рамках программы стрит-арта — роспись асфальта, раскрашивание заборов и урн, создание временных графити вместе с художниками. Запланирована организация выставки работ по урбанистике студентов МАРШ, чаепития и неформальное общение.

Для участия приглашаются все горожане и гости Дубны — они смогут научиться работать с материалами, придумать дизайн или просто помочь в создании новых точек притяжения на территории университетского кампуса.

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