В Дубне подготовили две площадки для крещенских купаний в 2026 году

В Дубне определили две площадки для проведения крещенских купаний 18 и 19 января — у храма в Ратмино и в Парке семейного отдыха, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне началась подготовка к организации крещенских купаний. Глава города Максим Тихомиров провел выездное совещание с городскими службами. В этом году, как и ранее, для купаний оборудуют две площадки: у храма в Ратмино и в Парке семейного отдыха. Из-за недостаточной толщины льда купели разместят на суше.

На каждой площадке установят теплые раздевалки, организуют освещение и горячий чай. В Ратмино дополнительно будет работать полевая кухня. Безопасность во время купаний 18 и 19 января обеспечат сотрудники пожарных и спасательных служб, инспекторы ГИМС, медики скорой помощи и волонтеры. Уже началась расчистка территорий от снега, специалисты приступают к обустройству купелей.

Глава города отметил, что безопасность участников — приоритет, поэтому купания пройдут на суше. В храмах Дубны также готовятся к празднику: 18 января утром состоится освящение воды, а с вечера 18 на 19 января — торжественные богослужения. В большинстве храмов службы начнутся в 17:00, в храме Похвалы Пресвятой Богородицы — в 21:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.