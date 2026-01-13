В Дубне молодым семьям вручили сертификаты на приобретение жилья

Две молодые семьи в Дубне получили свидетельства на социальную выплату для покупки жилья 12 января в рамках федеральной программы поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне продолжается реализация федерального проекта по поддержке молодых семей. В этом году две семьи получили свидетельства о праве на социальную выплату для приобретения жилья. Вручение документов состоялось 12 января.

Семья Скворцовых уже начала подбирать квартиру на Большой Волге, чтобы их дочь могла учиться в гимназии №11. Елена Скворцова отметила, что оформление прошло быстро: заявку подали в прошлом году, а в этом уже получили свидетельство.

В Дубне нет очереди на получение свидетельств — оформление проходит в плановом порядке. Для участия в программе супругам должно быть до 35 лет, необходимо соответствовать критериям по доходу и нуждаться в улучшении жилищных условий. С 2007 года участниками программы стали 131 семья. В прошлом году свидетельства получили три семьи.

Глава Дубны Максим Тихомиров пожелал семьям благополучия и скорейшего новоселья.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали выдавать сертификаты», — уточнил губернатор.