В Домодедово полицейский рассказал, как защититься от дистанционных мошенников

В Домодедово оперуполномоченный уголовного розыска Иван Панкин рассказал о способах защиты от дистанционного мошенничества и дал рекомендации по безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово ежедневно фиксируют один-два случая дистанционного мошенничества. По словам старшего лейтенанта полиции Ивана Панкина, преступники используют всё более сложные схемы — от простых запросов SMS-кодов до многоэтапных обманов, которые могут длиться неделями.

Панкин подчеркнул, что главный способ защиты — внимательность и осторожное отношение к своим данным. Он напомнил, что нельзя сообщать никому одноразовые коды, пароли и номера карт. Мошенники часто представляются сотрудниками банков, медучреждений или государственных сервисов, особенно если человек недавно пользовался их услугами.

Полицейский посоветовал при звонках с незнакомых номеров сохранять спокойствие и выяснять цель обращения. Если собеседник торопит, требует коды или персональные данные, разговор следует прекратить. Начальные цифры номера могут указывать на регион или страну звонящего.

Панкин также рассказал о схеме оформления кредитов на чужое имя. Он отметил, что снизить риск помогает самозапрет на кредитование через Госуслуги — тогда для оформления займа потребуется личное присутствие в банке.

В завершение Панкин напомнил основные правила: не сообщать никому банковские данные, проверять номера звонящих, прекращать разговор при давлении и использовать самозапрет на кредиты. Эти меры помогают жителям вовремя распознавать попытки обмана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.