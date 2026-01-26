В Домодедово подвели итоги конкурса «Яркий новогодний бизнес – 2025»

Общественная палата Домодедово 23 января объявила итоги конкурса «Яркий новогодний бизнес – 2025», который объединил предпринимателей разных сфер и стал заметным событием для делового сообщества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс «Яркий новогодний бизнес – 2025» стартовал в Домодедово в конце прошлого года по инициативе комиссии по экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям. Предпринимателям предложили оригинально оформить свои предприятия к новогодним праздникам, используя яркие витрины, тематический декор и необычные дизайнерские решения.

Организаторы отметили высокий уровень креативности участников, поэтому отказались от традиционного распределения призовых мест и признали победителями всех конкурсантов. По словам председателя комиссии по экономике и предпринимательству Общественной палаты Дмитрия Максюты, конкурс стал площадкой для поддержки инициативы и творческого подхода, а не соревнованием.

Итоговая встреча участников прошла в формате деловой и дружеской сессии, где предприниматели обменялись опытом и обсудили совместные проекты. Конкурс способствовал формированию активного бизнес-сообщества, развитию партнерств и появлению новых идей для будущих инициатив в Домодедово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.