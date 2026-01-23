В Домодедово напомнили правила безопасной подкормки птиц

Администрация парков Домодедово напомнила жителям и гостям округа о правилах подкормки птиц и призвала отказаться от хлеба, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация парков Домодедово обратилась к жителям и гостям округа с просьбой соблюдать правила подкормки птиц. Специалисты подчеркнули, что хлеб и выпечка вредны для пернатых: они не содержат необходимых витаминов и белков, вызывают проблемы с пищеварением и могут привести к деформации крыльев у водоплавающих птиц. Особенно опасен ржаной хлеб, который вызывает брожение и боли, что может привести к гибели птицы.

Кроме того, остатки хлеба загрязняют почву и водоемы, способствуют размножению бактерий и паразитов, а также привлекают крыс — переносчиков инфекций.

Для подкормки птиц рекомендуется использовать семена подсолнечника, пшено, просо, цельный овес, гречку, орехи, фрукты, сушеные ягоды, несоленое сало и говяжий жир. Не следует давать птицам соленое, копченое, жареное, прокисшие продукты, пищу с плесенью и объедки со стола.

В администрации отметили, что правильная подкормка помогает сохранить здоровье птиц и природный баланс парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.