В Домодедове продолжают действовать выездные приемы для жителей

Глава округа Евгения Хрусталева встретилась с жителями микрорайона Центральный в здании Лицея № 3. Основной темой обсуждения стало жилищно-коммунальное хозяйство.

Надежда Рогачева, представительница жильцов многоквартирного дома, инициировала просьбу об очистке парковки у ТЦ «Каширский» от мусора и регулярной уборке этой территории. Администрация Домодедово оперативно рассмотрела это обращение и сообщила, что собственник ТЦ уже провел необходимые работы по уборке в своей зоне ответственности.

Большинство вопросов, которые задали жители, касались работы управляющих компаний и благоустройства дворовых территорий. Лариса Ключникова, начальник территориального отдела микрорайона Центральный, подчеркнула важность формата встреч: «Данная форма проведения встреч очень актуальна, потому что жители могут напрямую задать вопросы исполнителям, директору управляющей компании и главе округа».

Во время приема было задано 114 вопросов, что свидетельствует о необходимости конструктивного диалога между властью и гражданами. Эти встречи проводятся в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Следующий прием запланирован на 18 сентября и пройдет в Барыбино — Белостолбовской школе образовательного комплекса «Вертикаль» по адресу: микрорайон Барыбино, ул. Макаренко, д. 22. Начало в 17:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.