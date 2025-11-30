В Доме культуры «Лира» в Серпухове прошел праздничный концерт ко Дню матери

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, состоялось в Доме культуры «Лира» поселка Пролетарский городского округа Серпухов. В концерте приняли участие около 200 юных артистов, многие из которых впервые вышли на сцену, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках концерта, оформленного в стиле телепередачи «Дети ТВ», юные участники подготовили для мам музыкальные и танцевальные номера, а также читали стихи. Особое внимание зрителей привлекли самые маленькие артисты — 35 детей младше пяти лет, для которых это выступление стало дебютом.

Ансамбль современного танца «Dance Fly» представил номер «Расцветай», который ранее был удостоен специального приза на Всероссийском хореографическом конкурсе «Два этапа» в Санкт-Петербурге. Жюри отметило не только высокий уровень исполнения, но и умение артистов передать атмосферу женственности. Руководителями коллектива являются Наталия Быкова, Светлана Кузьмичева и педагог-тренер Алеся Асламова.

Директор МАУ «Серпуховское информационное агентство» Мария Панкратьева также выступила на сцене с поздравлениями и напутствиями для всех мам и ведущих. Ее слова стали одним из ярких моментов праздничного вечера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.