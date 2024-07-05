В Дмитровском городском округе заметили смерч

В Дмитровском городском округе заметили нечто, похожее на смерч, кадры со стихийным явлением уже появились в Сети, сообщает Telegram-канал « Москва с огоньком ».

Ураган «Орхан» надвигается на Московский регион. Синоптики прогнозируют ливень с грозой, град. Местами ожидается появление смерча.

Первые кадры непогоды уже появились в Сети. Очевидцы в Дмитровском округе зафиксировали, как в черной туче образуется вихрь, идущий до самой земли.

В пятницу порывы ветра достигнут 20-25 м/с, сопровождаться это будет сильным ливнем, грозой и градом. Температура к началу урагана останется в пределах плюс 30-34 градусов, но постепенно она начнет снижаться.