В Дмитровском городском округе заметили смерч
Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал фото смерча в Подмосковье
Фото - © Telegram-канал «Москва с огоньком»
В Дмитровском городском округе заметили нечто, похожее на смерч, кадры со стихийным явлением уже появились в Сети, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Ураган «Орхан» надвигается на Московский регион. Синоптики прогнозируют ливень с грозой, град. Местами ожидается появление смерча.
Первые кадры непогоды уже появились в Сети. Очевидцы в Дмитровском округе зафиксировали, как в черной туче образуется вихрь, идущий до самой земли.
В пятницу порывы ветра достигнут 20-25 м/с, сопровождаться это будет сильным ливнем, грозой и градом. Температура к началу урагана останется в пределах плюс 30-34 градусов, но постепенно она начнет снижаться.