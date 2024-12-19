В Дмитровской приемной НКО «Дело жизни» прошел мастер-класс для детей с ОВЗ

В Дмитровском центре объединения гражданских инициатив «Единые» состоялся мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мастер-класс прошел в теплой и дружеской атмосфере, где каждый ребенок смог проявить свою творческую индивидуальность. Под руководством наставника Аллы Брысиной участники создавали новогодние поделки, используя яркие материалы.

«Такие творческие мероприятия — это замечательная возможность для особенных детей не только развивать свои навыки, но и получать положительные эмоции. Уверен, что подобные инициативы способствуют созданию инклюзивной среды, где каждый ребенок чувствует себя важным и нужным», — отметил руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Пётр Прокопык.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Вадим Антонов напомнил, что центр «Единые» находится на базе местного отделения партии «Единая Россия» по адресу: г. Дмитров, ул. Лиры Никольской, д. 4. Телефон горячей линии — 8-495-993-92-72. График работы: по будням с 9:00 до 18:00

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